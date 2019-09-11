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Нурмагомедов хотел бы провести защиту титула чемпиона UFC в Москве

В минувшие выходные россиянин победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов хотел бы провести защиту титула в Москве. Об этом ТАСС в среду заявил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

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В минувшие выходные Нурмагомедов победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242.

"Для Хабиба достаточно 30-0. Что касается последнего боя, то, конечно, нам бы хотелось провести последнюю защиту [титула] в Москве", - сказал специалист.

Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC. В послужном списке 30-летнего россиянина 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения.

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