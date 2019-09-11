Легкоатлет Бакулин не нашел денег для подачи апелляции на дисквалификацию за допинг

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший чемпион мира по спортивной ходьбе Сергей Бакулин не сумел найти средства, необходимые для подачи апелляции на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировать его на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом он рассказал ТАСС в среду.

11 сентября истекает срок, отведенный Бакулину для подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. 32-летний спортсмен был дисквалифицировали на основании данных паспорта крови, в котором были обнаружены абнормальные показатели.

"Финансовых возможностей оспорить дисквалификацию мы не нашли, для меня эта сумма является неподъемной, особенно сейчас, поскольку принятое решение в финансовом плане сильно тяготит", - сказал Бакулин.

Легкоатлет считает, что дисквалификация фактически ставит крест на его спортивной карьере. "Через восемь лет мне будет 40 полных лет, возвращаться в эту деятельность будет очень сложно. Но время покажет. Хочу пожелать всем спортсменам честной борьбы", - отметил он.

Срок наказания Бакулина был увеличен вдвое, поскольку для спортсмена дисквалификация стала второй в карьере: 20 января 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило его на три года и два месяца, лишив золотой медали чемпионата мира 2011 года.

Бакулин в 2018 году занял первое место на дистанции 35 км на командном чемпионате России, также он побеждал на 50-километровке на летнем первенстве России. Помимо этого, спортсмен является обладателем золотой награды Кубка Европы (2009) и бронзы первенства Европы (2010). Также Бакулин завоевал золото на Универсиаде в Белграде (2009).