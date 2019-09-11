ФК "Сочи": стадион будет готов к игре с "Ахматом", несмотря на гонку "Формулы-1"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Территория вокруг стадиона "Фишт" в Сочи будет готова к матчу 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ахматом", несмотря на то, что за день до игры в Олимпийском парке пройдет гонка российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Такое мнение ТАСС высказал в среду генеральный директор футбольного клуба "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Гран-при России "Формулы-1" пройдет в Олимпийском парке Сочи, где расположен домашний стадион сочинской команды "Фишт". Соревнования по автогонкам пройдут с 26 по 29 сентября. Матч 11-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ахматом" состоится 30 сентября, начало игры - 19:30 мск.

"За это отвечают специальные службы, поэтому зачем оценивать, успеют они подготовить территорию стадиона или нет, - сказал Рубашко. - Гонка еще должна пройти. А вообще демонтировать начнут сразу после ее окончания - 29 сентября. Думаю, конечно же, все должны успеть".

После восьми туров "Сочи" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В активе "Ахмата", который располагается на 12-й позиции, восемь очков.