Футболистки "Рязани-ВДВ" крупно проиграли "Лиону" в матче 1/16 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 11 сентября. Российский футбольный клуб "Рязань-ВДВ" со счетом 0:9 проиграл французскому "Лиону" в домашнем матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов. Встреча прошла в Рязани.

Хет-триком в матче отметилась Ада Хегерберг (12, 39 и 70-я минуты), третий гол норвежская футболистка забила с пенальти, еще один хет-трик оформила Венди Ренар (31, 77, 90), с пенальти в матче отличились Дженнифер Марожан (12) и Амел Маджри (81), еще один гол на свой счет записала Амандин Анри (37).

Ответный матч между командами пройдет во Франции 25 сентября. Позднее в среду российская команда "Чертаново" сыграет в домашнем матче против шотландского "Глазго Сити".

Рязанская команда является четырехкратным чемпионом России, также на ее счету одна серебряная и семь бронзовых наград национального первенства. Дважды клуб становился обладателем Кубка России. Лучшим результатом в Лиге чемпионов для "Рязани-ВДВ" является выход в четвертьфинал.

"Лион" становился чемпионом Франции 17 раз, 10 раз клуб побеждал в кубке страны, шесть раз в Лиге чемпионов, что является рекордом, еще дважды французская команда играла в финале турнира.

Женская Лига чемпионов проводится с сезона-2009/10, до этого с сезона-2001/02 проводился Кубок УЕФА среди женщин. В сезоне-2008/09 в финале играла российская "Звезда-2005", уступившая в двух матчах немецкому клубу "Дуйсбург-2001" (0:6, 1:1).