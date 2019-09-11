Легкоатлет Бакулин заявил, что поводом для дисквалификации стали не факты, а догадки

11 сентября истекает срок, отведенный Бакулину для подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. 32-летний спортсмен был дисквалифицирован на восемь лет на основании данных паспорта крови, в котором были обнаружены абнормальные показатели. Бакулин в 2018 году занял первое место на дистанции 35 км на командном чемпионате России, также он побеждал на 50-километровке на летнем первенстве России. Помимо этого, спортсмен является обладателем золотой награды Кубка Европы (2009) и бронзы первенства Европы (2010), золота Универсиады в Белграде (2009).

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший чемпион мира по спортивной ходьбе россиянин Сергей Бакулин считает, что поводом для его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил стали не факты, а исключительно предположения стороны обвинения. Об этом он рассказал ТАСС.

"Мое дело - это звено одной цепи, все направлено на то, чтобы убрать нашу сборную с Олимпийских игр 2020 года или максимально ее ослабить. На это все и рассчитано, ведь все делается под копирку. Как можно дисквалифицировать человека с формулировкой "подозрение в нарушении антидопинговых правил?" - сказал Бакулин.

"Основным доводом для дисквалификации стало то, что я раньше тренировался в группе Виктора Чегина, и то, что после первой дисквалификации я не подавал апелляцию, хотя тогда у меня просто не было для этого возможности. Но больше всего меня шокировало то, что представленные ими данные основаны на изучении в схожих условиях тренировок футболистов. Но раз нет других данных, то давайте изучать, а не обвинять голословно", - добавил он.

Ранее Бакулин рассказал, что не будет оспаривать наказание, поскольку не нашел необходимой для этого суммы. Это фактически ставит крест на его спортивной карьере. "Во время судебного процесса представительница лаборатории, выступавшая на стороне обвинения, привела данные по биологическому паспорту, которые нашим физиологам было просто смешно слышать. Быть может, были трудности с переводом, но, в частности, она заявила, что высота, на которой проводятся тренировки, не может влиять на уровень гемоглобина", - отметил спортсмен.

"В моих пробах крови и мочи запрещенных препаратов обнаружено не было, при этом они не могут объяснить причину скачка в биологическом паспорте. Наука - это книга испытанных рецептов, а они принимают решение без необходимых исследований, заявляя, что без запрещенного метода или препарата такой скачок невозможен. И это при том, что он был небольшим", - добавил он.