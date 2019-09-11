Россиянин Батыргазиев встретится с болгарином Асеновым во втором раунде ЧМ по боксу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Альберт Батыргазиев проведет поединок против представителя Болгарии Бояна Асенова во втором раунде чемпионата мира. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В первом раунде в весовой категории до 57 кг Асенов победил словенца Ника Николова-Вебера со счетом 5:0.

Россиянин, который посеян на турнире под 8-м номером, пропустил первый раунд, поединки второго раунда состоятся 15 сентября.

В четверг россиянин Василий Егоров, выступающий в весовой категории до 52 кг, узнает своего соперника по второму раунду. Им станет победитель боя между японцем Тосо Касивасаки и эквадорцем Луисом Дельгадо.

21-летний Батыргазиев является двукратным чемпионом России. Соревнования завершатся 21 сентября.