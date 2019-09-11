Боксер Лебедев может вернуться на ринг, чтобы остановить победную серию Макабу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев может возобновить карьеру, чтобы остановить победную серию конголезца Илунги Макабу. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Вадим Корнилов.
Спортсмен объявил о завершении карьеры в июле. Позднее Лебедев заявил о желании возобновить карьеру.
"Есть мысли о том, чтобы вернуться, - сказал Корнилов. - Он посмотрел последние два боя Макабу, и появились мысли о том, чтобы выйти на бой с ним и остановить его победную серию над боксерами из России. Пока это в обсуждении".
Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, выиграв у американца Майка Уилсона решением судей.
Макабу в двух последних поединках победил россиян Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина. В настоящий момент 31-летний конголезский боксер владеет серебряным титулом Всемирного боксерского совета (WBC), в его активе 26 побед (24 нокаутом), 2 поражения.