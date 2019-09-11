Боксер Лебедев может вернуться на ринг, чтобы остановить победную серию Макабу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев может возобновить карьеру, чтобы остановить победную серию конголезца Илунги Макабу. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Вадим Корнилов.

Чемпион мира по боксу Лебедев завершил карьеру и ушел в политику

Спорт не бросит. Чемпион мира по боксу Лебедев завершил карьеру и ушел в политику

Спортсмен объявил о завершении карьеры в июле. Позднее Лебедев заявил о желании возобновить карьеру.

"Есть мысли о том, чтобы вернуться, - сказал Корнилов. - Он посмотрел последние два боя Макабу, и появились мысли о том, чтобы выйти на бой с ним и остановить его победную серию над боксерами из России. Пока это в обсуждении".

Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, выиграв у американца Майка Уилсона решением судей.

Макабу в двух последних поединках победил россиян Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина. В настоящий момент 31-летний конголезский боксер владеет серебряным титулом Всемирного боксерского совета (WBC), в его активе 26 побед (24 нокаутом), 2 поражения.