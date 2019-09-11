Бельгиец Жильбер выиграл 17-й этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 11 сентября. Бельгийский велогонщик Филипп Жильбер из команды Deceuninck - Quick-Step одержал победу на 17-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в Аранде-де-Дуэро и финишировал в Гвадалахаре.

37-летний бельгиец преодолел дистанцию протяженностью 219,6 км за 4 часа 20 минут 15 секунд. Второе место занял ирландец Сэм Беннетт (Bora-Hansgrohe, +0.02), третье - француз Реми Каванья (Deceuninck - Quick-Step, +0.02). Россиянин Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA, +29.21) финишировал 121-м, Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - 122-м (+29.21), Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") - 129-м (+29.21).

В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич (Jumbo Visma, 66:43.36), вторым идет колумбиец Наиро Кинтана (Movistar, +2.24), третьим - испанец Алехандро Вальверде (Movistar, +2.24). Кочетков занимает 87-е место (+2:32.08), Чернецкий - 106-е (+3:00.07), Кузнецов - 143-е (+3:45.53).

18-й этап "Вуэльты" пройдет в четверг от Кольменар-Вьехо до Бесерриля-де-ла-Сьерры, его протяженность составит 177,5 км.

Испанская "Вуэльта", которая является одной из трех многодневок Большого тура (вместе с "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия"), проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.