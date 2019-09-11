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Футбол в Испании

Руководство ФК "Валенсия" уволило главного тренера Тораля перед матчем с "Барселоной"

Новым главным тренером назначен Альберт Селадес

ТАСС, 11 сентября. Руководство испанского футбольного клуба "Валенсия" отправило в отставку главного тренера Марселино Гарсию Тораля. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

О причинах увольнения 54-летнего Тораля не сообщается. Новым главным тренером команды назначен бывший помощник главного тренера "Реала" 43-летний Альберт Селадес.

Тораль возглавлял "Валенсию" с 2017 года. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка Испании. Также Тораль работал в испанских командах "Спортинг" (Хихон), "Рекреативо", "Расинг" (Сантандер), "Севилья" и "Вильярреал".

За "Валенсию" выступает полузащитник сборной России Денис Черышев. "Валенсия" проведет матч четвертого тура чемпионата Испании против "Барселоны", игра пройдет 14 сентября. За три тура "Валенсия" набрала четыре очка и занимает 10-е место.

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