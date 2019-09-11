Клуб НХЛ "Бостон" продлил контракт с главным тренером Кэссиди

ТАСС, 11 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" продлил контракт с главным тренером команды Брюсом Кэссиди. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

О подробностях соглашения с 54-летним специалистом не сообщается. Отмечается, что контракт рассчитан на несколько лет.

Кэссиди возглавил "Бостон" в ходе сезона-2016/17, сменив на посту главного тренера Клода Жюльена. Под руководством Кэссиди команда три раза выходила в плей-офф НХЛ. В прошлом сезоне "Бостон" дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил в серии "Сент-Луису" (3-4).

Также Кэссиди работал в качестве помощника тренера "Бостона", в клубе "Джексонвиль Лизард Кингз" из хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL), "Индианаполис Айс" из Международной хоккейной лиги, "Трентон Титанс" (EHCL), "Гранд-Рапидс Гриффинс" (Американская хоккейная лига), командах из НХЛ "Вашингтон" и "Чикаго", "Кингстон Фронтенакс" из Хоккейной лиги Онтарио, а также в "Провиденс" из АХЛ.