Около 80% билетов продано на этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Организаторы реализовали порядка 80 процентов билетов на российский этап юниорского Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета соревнований.

Челябинский этап Гран-при пройдет на ледовой арене "Трактор", вместимость которой составляет 7,5 тысяч человек.

"Всего на мероприятие продано порядка 80 процентов билетов, - сказали ТАСС в пресс-службе оргкомитета. - Наибольшим спросом пользуются суббота (в этот день произвольные программы представят девушки и танцевальные дуэты - прим. ТАСС), а также церемония открытия, которая пройдет в четверг, здесь реализация составляет около 90 процентов".

Челябинск впервые в истории примет этап юниорского Гран-при. Турнир пройдет с 12 по 14 сентября.