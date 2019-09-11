{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Около 80% билетов продано на этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске

Турнир пройдет 12-14 сентября
Ледовая арена "Трактор" Виталий Губин/ТАСС
Описание
Ледовая арена "Трактор"
© Виталий Губин/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Организаторы реализовали порядка 80 процентов билетов на российский этап юниорского Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета соревнований.

Челябинский этап Гран-при пройдет на ледовой арене "Трактор", вместимость которой составляет 7,5 тысяч человек.

"Всего на мероприятие продано порядка 80 процентов билетов, - сказали ТАСС в пресс-службе оргкомитета. - Наибольшим спросом пользуются суббота (в этот день произвольные программы представят девушки и танцевальные дуэты - прим. ТАСС), а также церемония открытия, которая пройдет в четверг, здесь реализация составляет около 90 процентов".

Челябинск впервые в истории примет этап юниорского Гран-при. Турнир пройдет с 12 по 14 сентября.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Сборные по футболу
Юношеская сборная России по мини-футболу не сумела выйти в плей-офф чемпионата Европы
В полуфиналах сыграют португальцы и хорваты, испанцы и поляки
Читать полностью