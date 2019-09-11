Бывший футболист "Спартака" Зе Луиш стал лучшим нападающим чемпионата Португалии в августе

ТАСС, 11 сентября. Нападающий португальского футбольного клуба "Порту" Зе Луиш из Кабо-Верде признан лучшим форвардом чемпионата Португалии по итогам августа. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

28-летний Зе Луиш набрал 30,37% голосов. На втором месте нападающий "Риу Аве" Мехди Тареми (25,19%), на третьем - футболист "Порту" Мусса Марега (15,56%).

Зе Луиш перешел в "Порту" в июле нынешнего года. В текущем сезоне он провел шесть матчей, в которых забил пять голов. Нападающий выступал за "Спартак" с 2015 года, за это время он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, забил 35 мячей и сделал 25 голевых передач. Вместе с командой форвард из Кабо-Верде выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17, бронзовую медаль чемпионата России сезона-2017/2018 и Суперкубок России (2017).

Также Зе Луиш выступал за португальские клубы "Жил Висенте" и "Брага", венгерский "Видеотон" и "Батук" (Кабо-Верде).