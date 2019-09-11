Футболистки "Чертаново" проиграли "Глазго Сити" в матче 1/16 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 11 сентября. Российский футбольный клуб "Чертаново" проиграл шотландскому "Глазго Сити" со счетом 0:1 в домашнем матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов.

Забитым мячом отметилась Хэйли Лодер (11-я минута).

Ответный матч между командами пройдет в Шотландии 26 сентября. Ранее в среду другой российский клуб "Рязань-ВДВ" уступил французскому "Лиону" со счетом 0:9.

В прошлом сезоне "Чертаново" занял второе место в чемпионате России, победителем турнира стали футболистки "Рязани-ВДВ".

Женская Лига чемпионов проводится с сезона-2009/10, до этого с сезона-2001/02 проводился Кубок УЕФА среди женщин. В сезоне-2008/09 в финале играла российская "Звезда-2005", уступившая в двух матчах немецкому клубу "Дуйсбург-2001" (0:6, 1:1).