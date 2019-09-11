Шахматист Есипенко не ожидал, что выйдет во второй круг Кубка мира

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Андрей Есипенко заявил, что не ожидал выйти во второй круг Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске. Комментарий шахматиста приводит пресс-служба турнира.

Россиянин по итогам двух партий вышел в следующий круг, обыграв украинца Руслана Пономарева (1,5:0,5).

"Этот матч [против Пономарева] был, скорее, на быстрые шахматы. Я ожидал, что будет две ничьи, если не проиграю, но удалось выиграть. Потом стояла задача не проиграть, вроде неплохо сыграл. Хотелось бы дойти как можно дальше, но тут загадывать нельзя, здесь многое зависит от везения", - сказал Есипенко.

Соперником Есипенко станет соотечественник Петр Свидлер, который обыграл в двух партиях кубинца Карлоса Даниэля Альборноза Карберу (1,5:0,5).

Свидлер отметил плотность собственного графика. "Я сам выбрал такое расписание и жаловаться, приняв все приглашения, понимая, что со мной будет, немножко нелогично. Я мог отказаться и не ехать в Сент-Луис [где выступал на турнире]. Сетку знаю, но готовиться - не готовлюсь, потому что напряженное расписание, подготовка на данный момент является самой нелюбимой частью шахматной игры", - сказал Свидлер.

Матчи второго круга пройдут 13-15 сентября.

Регламент турнира

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире принимают участие 128 шахматистов. Призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.