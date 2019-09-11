"Манчестер Сити" установит статую бывшего футболиста команды Компани у своего стадиона

ТАСС, 11 сентября. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" установит статую бывшего защитника и капитана команды Венсана Компани рядом с домашним стадионом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Компани покинул "Манчестер Сити" летом 2019 года после 11 лет проведенных в клубе. Также именем Компани будет названа дорога, соединяющая базу основной команды и академию клуба.

В составе "Манчестер Сити" Компани провел 360 матчей, забив 20 голов и сделав 11 результативных передач. Бельгиец стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии, четырехкратным обладателем Кубка английской лиги. В прошлом сезоне "Манчестер Сити" выиграл все национальные турниры. Сейчас 33-летний защитник выступает за "Андерлехт".