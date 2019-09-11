Фигуристка Валиева поборется за выход в финал юниорского Гран-при на этапе в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Четвертый в сезоне этап юниорского Гран-при по фигурному катанию стартует в четверг в Челябинске. Соревнования примет ледовая арена "Трактор", вмещающая около 7,5 тыс. зрителей.

Для России турнир в Челябинске имеет большое значение. Юниорская национальная сборная доминирует на международной арене. В финалах серий Гран-при спортсмены регулярно оказываются в тройке призеров во всех дисциплинах, а в женском одиночном катании не имеют конкурентов. Российские фигуристки выигрывали финал юниорского Гран-при на протяжении последних девяти сезонов.

При этом Международный союз конькобежцев (ISU) долгое время не проводил в России этапы юниорской серии. В предыдущий раз соревнования проходили в 2016 году в Саранске и предполагаемо завершились успехом для российской национальной команды. Спортсменам удалось завоевать золотые медали во всех дисциплинах. В мужском одиночном катании первенствовал Александр Самарин, в женском - Полина Цурская, в парном - Анастасия Мишина и Владислав Мирзоев, в танцах на льду - Алла Лобода и Павел Дрозд.

В 2012 году в Сочи проходил финал юниорской серии, на котором сборная России тоже завоевала все медали высшей пробы. У юношей победил Максим Ковтун, у девушек - Елена Радионова, в парах - Лина Федорова и Максим Ерошкин, а в танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин.

Организаторы мероприятия подготовили обширную развлекательную программу для зрителей. На площадке ледовой арены 12 сентября пройдет танцевальный флешмоб, в котором примут участие более 500 человек. Кроме того, гости и жители Челябинска смогут поучаствовать в конкурсах и выиграть ценные призы.

Аншлаг обеспечен

Основной интерес зрителей традиционно привлекают соревнования в женском одиночном катании. От России на домашнем этапе выступят 13-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, 14-летняя подопечная Светланы Пановой Ксения Синицына, а также 15-летняя Виктория Васильева, занимающаяся в группе Сергея Давыдова. В пресс-службе Министерства спорта Челябинской области сообщили ТАСС, что на текущий момент уже продано около 80% всех билетов на заключительный день соревнований. Его главными действующими лицами станут девушки, которые покажут свои произвольные программы.

Ожидается, что основная борьба за победу развернется между Валиевой и Синицыной. Обе фигуристки имеют отличный технический арсенал. В пользу Валиевой говорит ее главный козырь - четверной тулуп, который юная фигуристка успешно выполнила в произвольной программе на дебютном для себя этапе Гран-при в Куршевеле. Именно этот сложнейший прыжок принес ей победу по сумме двух выступлений.

Синицына, проводящая свой второй сезон на юниорском уровне, должна была выступить на этапе в Лейк-Плэсиде (29-31 августа), однако перед самым вылетом у спортсменки возникли проблемы с документами. После этого фигуристка была включена в заявку на этап в Челябинске, где изначально числилась в качестве запасной. Синицына не владеет прыжками в четыре оборота, однако у нее есть свои сильные стороны. Например, фигуристка исполняет все свои каскады во вторых половинах программ, получая хорошие бонусные надбавки.

В мужском одиночном катании выступят Петр Гуменник (тренер - Вероника Дайнеко), Илья Яблоков (Виктория Буцаева), а также подопечный Елены Буяновой Артур Даниелян, в танцах на льду - Тамара Жукова/Даниил Карпов, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный и Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Последние два дуэта благодаря хорошим выступлениям на предыдущих этапах могут квалифицироваться в финал Гран-при по итогам турнира в Челябинске, для этого им необходимо оказаться в тройке призеров. В парах Россию на домашнем этапе представят Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов. Попадание на пьедестал гарантирует Ахантьевой и Колесову выход в финал серии.

Турнир 12 сентября откроют дуэты, которые представят ритм-танцы (11:15 мск), затем на лед выйдут пары (14:15 мск) и юноши (17:00 мск). На следующий день начнутся выступления в женском одиночном катании (08:15 мск), затем спортивные пары и юноши исполнят произвольные программы (12:50 мск и 15:00 мск). 14 сентября произвольные программы представят танцоры (08:45 мск), а после них - девушки (12:00 мск).