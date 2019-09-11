Мужская сборная России начинает выступление на чемпионате Европы по волейболу

ТАСС, 12 сентября. Волейболисты сборной России начинают борьбу за медали чемпионата Европы. Первенство пройдет в четырех странах - в Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении.

В составе российской команды, которая прошла в августе олимпийскую квалификацию, произошли два изменения. Новичка казанского "Зенита" Федора Воронкова заменил Антон Карпухов из кемеровского "Кузбасса", который из-за травмы пропустил большую часть международного сезона. Также вместо либеро новосибирского "Локомотива" Романа Мартынюка в состав вошел Евгений Андреев, в межсезонье сменивший клуб "Газпром-Югра" (Сургут) на "Зенит" (Санкт-Петербург).

Лидеры команды Дмитрий Мусэрский и Максим Михайлов смогут принять участие в турнире. Также качество игры сборной будет зависеть от доигровщиков "Факела" (Новый Уренгой) Дмитрия Волкова и Егора Клюки. Перед подопечными Туомаса Саммельвуо стоит задача попасть в финал чемпионата Европы.

"Команда отправляется на турнир в ранге одного из фаворитов. Изначально чемпионат Европы был в плане как основное мероприятие сезона наряду с отбором на Олимпийские игры. Задача стоит максимальная - хочется видеть команду в финале. Препятствий для этого больших нет, сборная на это способна", - сказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Соперниками сборной России на предварительном этапе станут команды Турции, Словении, Финляндии, Северной Македонии и Белоруссии, в стартовом матче подопечные Саммельвуо встретятся с турецкими волейболистами. В турнире принимают участие 24 коллектива, которые разделены на четыре группы. В плей-офф выйдут по четыре сборные из каждой группы. Финальный матч состоится 29 сентября в Париже.