"Лос-Анджелес Гэлакси" проиграл "Колорадо" в регулярном чемпионате MLS

ТАСС, 12 сентября. Клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" со счетом 1:2 уступил на выезде "Колорадо", продлив серию без побед в регулярном чемпионате до четырех матчей. Команда потерпела шестое поражение в последних девяти официальных встречах.

Счет в матче открыл полузащитник "Колорадо" Коул Бассетт (79-я минута). "Лос-Анджелес Гэлакси" смог отыграться усилиями защитника Джанкарло Гонсалеса (82). Однако практически сразу "Колорадо" получил право на одиннадцатиметровый удар, который реализовал нападающий Николас Мескида (86).

Весь матч провел лучший бомбардир "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович (23 гола), но результативными действиями отметиться не смог. Команда не выигрывает в чемпионате на протяжении четырех встреч (две ничьи, два поражения). Клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 29 матчах. За пять встреч до конца регулярного чемпионата "Лос-Анджелес Гэлакси" отстает на одно очко от зоны плей-офф.

Следующим соперником команды станет "Спортинг" (Канзас-Сити). Встреча пройдет 16 сентября, начало 05:00 мск.