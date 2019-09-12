Нурмагомедов: Порье оказался более серьезным соперником, чем Макгрегор

ТАСС, 12 сентября. Американский боец Дастин Порье стал для россиянина Хабиба Нурмагомедова более серьезным оппонентом, чем ирландец Конор Макгрегор. Об этом сам чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, чьи слова приводит портал "Газета.Ru", заявил в четверг после прибытия в Махачкалу.

В субботу Нурмагомедов провел защиту титула чемпиона UFC в легком весе против Порье. Россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде. С Макгрегором Нурмагомедов встречался в октябре прошлого года и тоже оказался сильнее.

"Порье физически крепкий, не ожидал, что он будет таким скользким. Я был готов к его гильотине в конце боя и отдал ему шею, чтобы он потратил силы. Однако после этого пришлось исправлять ситуацию. Порье оказался очень серьезным соперником, намного крепче, чем Макгрегор", - сказал Нурмагомедов.

Россиянин провел вторую защиту титула чемпиона UFC. В послужном списке 30-летнего спортсмена 28 побед (18 досрочно) и ни одного поражения.