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ММА

Нурмагомедов: Порье оказался более серьезным соперником, чем Макгрегор

Россиянин победил американского бойца 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби и защитил свой титул чемпиона организации в легком весе
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 12 сентября. Американский боец Дастин Порье стал для россиянина Хабиба Нурмагомедова более серьезным оппонентом, чем ирландец Конор Макгрегор. Об этом сам чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, чьи слова приводит портал "Газета.Ru", заявил в четверг после прибытия в Махачкалу.

В субботу Нурмагомедов провел защиту титула чемпиона UFC в легком весе против Порье. Россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде. С Макгрегором Нурмагомедов встречался в октябре прошлого года и тоже оказался сильнее.

"Порье физически крепкий, не ожидал, что он будет таким скользким. Я был готов к его гильотине в конце боя и отдал ему шею, чтобы он потратил силы. Однако после этого пришлось исправлять ситуацию. Порье оказался очень серьезным соперником, намного крепче, чем Макгрегор", - сказал Нурмагомедов.

Россиянин провел вторую защиту титула чемпиона UFC. В послужном списке 30-летнего спортсмена 28 побед (18 досрочно) и ни одного поражения.

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