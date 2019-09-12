Бордас: "Барселона" сделает все возможное для возвращения Неймара

ТАСС, 12 сентября. Испанский футбольный клуб "Барселона" приложит все усилия, чтобы вернуть в команду бразильца Неймара. Об этом рассказал директор испанского клуба Хавьер Бордас, слова которого цитирует "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.

Неймар перешел во французский ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн.

"Пока у него будет желание вернуться, мы будем делать все возможное для этого. Случится то, что случится, в футболе постоянно что-то меняется, но Неймар - это Неймар. Случай с ним - особенный, он исключительный игрок, который хочет вернуться в "Барселону". Он не приспособился к ПСЖ, его переход туда был ошибкой, даже он сам признал это", - сказал Бордас.

В составе французской команды бразилец провел 58 встреч в разных турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции. В текущем сезоне Неймар на поле не выходил.

С "Барселоной" 27-летний бразилец дважды стал чемпионом Испании. Также он трижды выиграл Кубок Испании, по одному разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.