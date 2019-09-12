Мамиашвили: Олимпиада начнется для борцов с первым свистком ЧМ-2019

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские игры, которые пройдут следующим летом в Токио, для борцов начнутся уже с первым свистком чемпионата мира 2019 года в Нур-Султане. Такое мнением ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Чемпионат мира пройдет с 14 по 22 сентября, первыми в борьбу вступят представители греко-римского стиля, затем обладателей олимпийских лицензий определят женщины, завершат программу турнира борцы вольного стиля. Для попадания на Игры-2020 спортсменам необходимо по итогам чемпионата оказаться в первой шестерке в каждой из олимпийских весовых категорий.

"Наши мужские сборные по вольной и греко-римской борьбе традиционно готовы биться за пьедестал в каждой категории, но конкуренция будет жесточайшая, ведь каждая страна рассчитывает взять лицензии на Игры. Так что, с первым свистком чемпионата мира для всех сборных, по сути, и начинается Олимпиада, - сказал Мамиашвили. - Нашим ребятам надо будет справляться и с этим дополнительным ажиотажем, но мы учитывали это, подготовка сборных шла, что называется, с запасом. Сейчас для нас во главе угла лицензии, и работа, проделанная сборными, дает нам право рассчитывать на успех".

На вопрос, является ли прошлогодний успех россиян на чемпионате мира в Будапеште преимуществом команды, Мамиашвили ответил: "Это уже история, хотя и дающая нашим спортсменам в Нур-Султане некоторый психологический задел".

"В наших командах есть яркие лидеры, есть и молодые спортсмены, как, например, Александр Комаров (весовая категория до 87 кг - прим. ТАСС) - очень перспективный парень, адекватно понимающий свою задачу, на последнем чемпионате Европы в Румынии прошел почти всех лидеров. На контрольных схватках я убедился, что команда на ходу, а значит, надо полностью реализовывать свои возможности", - заключил глава федерации.

На чемпионате мира в Будапеште российские борцы установили абсолютный рекорд в истории объединенных чемпионатов мира, россияне завоевали 10 медалей высшей пробы.