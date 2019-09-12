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Билеты на турнир UFC в Москве стоят от 2 до 32 тыс. рублей

Соревнования пройдут 9 ноября на "ЦСКА-Арене"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Билеты на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве стоят от 2 до 32 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в UFC.

Турнир пройдет 9 ноября в Москве на "ЦСКА-Арене". Вместимость составит порядка 14 тысяч зрителей.

Главным боем турнира будет поединок между россиянином Александром Волковым и бразильцем Джуниором Дос Сантосом.

UFC в третий раз проведет турнир в России. Первый прошел в сентябре 2018 года в Москве, второй - в апреле нынешнего года в Санкт-Петербурге.

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