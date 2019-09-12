Руководство ХК "Амур" полностью доверяет тренеру Гулявцеву, несмотря на пять поражений

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Руководство "Амура" полностью доверяет тренерскому штабу команды во главе с Александром Гулявцевым, несмотря на пять поражений подряд на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС в четверг по телефону рассказал первый вице-президент хабаровского клуба Александр Филиппенко.

В первых пяти матчах регулярного чемпионата "Амур" не одержал ни одной победы и с одним очком занимает последнее место в Восточной конференции. Гулявцев возглавляет команду из Хабаровска с января 2019 года.

"На данный момент мы полностью доверяем тренерскому штабу и дадим время на исправление ситуации. Тренеры понимают, на что надо обратить внимание, никакого уныния нет, самоотдача у игроков запредельная", - отметил Филиппенко.

"У нас ничего не поменялось, трудимся. Все матчи команда проводит на высоком эмоциональном уровне. Мы почти все матчи проигрываем в одну шайбу, в концовках. Есть такое, когда-то не везет, когда-то повезет", - добавил собеседник агентства.

Следующий матч регулярного чемпионата "Амур" проведет на выезде с "Салаватом Юлаевым" 14 сентября.