Домрачева и Бьорндален будут готовить китайских биатлонистов к ОИ-2022

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Многократные олимпийские чемпионы белоруска Дарья Домрачева и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную страны к зимним Играм 2022 года в Пекине. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.
Домрачева будет готовить женскую команду, а Бьорндален занял пост главного тренера сборной Китая.
Восьмикратный олимпийский чемпион считает, что китайская команда обладает высоким потенциалом. Он отметил, что готов поделится своим многолетним опытом с китайскими спортсменами. Четырехкратная олимпийская чемпионка отметила, что они с мужем счастливы развивать биатлон во всем мире.
Спортсмены завершили карьеру в 2018 году.