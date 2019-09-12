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Зимние олимпийские виды спорта

Домрачева и Бьорндален будут готовить китайских биатлонистов к ОИ-2022

Белоруска будет готовить женскую команду, а норвежец занял пост главного тренера сборной Китая
Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Многократные олимпийские чемпионы белоруска Дарья Домрачева и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную страны к зимним Играм 2022 года в Пекине. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.

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Восьмикратный олимпийский чемпион считает, что китайская команда обладает высоким потенциалом. Он отметил, что готов поделится своим многолетним опытом с китайскими спортсменами. Четырехкратная олимпийская чемпионка отметила, что они с мужем счастливы развивать биатлон во всем мире.

Спортсмены завершили карьеру в 2018 году.

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