Домрачева и Бьорндален будут готовить китайских биатлонистов к ОИ-2022

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Многократные олимпийские чемпионы белоруска Дарья Домрачева и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную страны к зимним Играм 2022 года в Пекине. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.