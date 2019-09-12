ВФВ намерена увеличить зрительскую аудиторию чемпионатов страны по волейболу

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) нацелена на увеличение зрительской аудиторию мужского и женского чемпионатов страны. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Новый клубный сезон в российском волейболе начнется в октябре.

"Будем стараться показать такой товар, который заинтересует и телевидение. Мы должны больше поработать над тем, чтобы любители волейбола знали, где посмотреть волейбол. Надо, чтобы зритель получил в доступном формате анонс трансляции. А смотреть матчи есть где", - сказал Яременко.

"Если к нам обратится телевидение, то мы будем готовы оформить наши игровые залы для трансляций, скорректировать время начала матчей, чтобы выйти на экраны", - добавил он.

Действующим чемпионом России среди мужских клубов является "Кузбасс", среди женских - московское "Динамо".