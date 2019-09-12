РУСАДА тестировало шахматиста Пономарева в соответствии со стандартами WADA

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводило тесты украинского шахматиста Руслана Пономарева на Кубке мира в Ханты-Мансийске строго в соответствии со стандартами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Ранее Пономарев на своей странице в Twitter пожаловался на действия РУСАДА, а именно на длительность проверки, которая, по его словам, продолжалась два часа. Также украинский шахматист выразил недовольство тем, что проверку проводило РУСАДА. Пономарев по итогам двух встреч уступил россиянину Андрею Есипенко в первом раунде Кубка мира.

"Заявление украинского шахматиста выглядит странно, во-первых, WADA никогда само не проводит тестирование, далее - время прохождения тестирования зависит от особенностей организма спортсмена и его мочевыделительной системы, - сказала Пахноцкая. - Мы никак не можем ускорить процесс. Что касается работы РУСАДА, то Международная шахматная федерация (FIDE) выбрала наше агентство по той причине, что турнир проходит в России. Это контрактное тестирование".

"С полной ответственностью заявляю, что Пономарев был протестирован по случайной выборке, которая производилась в присутствии делегата от FIDE. Вся процедура выполнена строго в соответствии с международным стандартом по тестированию и расследованиям WADA", - добавила она.

В январе 2002 года Понамарев в возрасте 18 лет стал самым юным чемпионом мира по шахматам (по версии FIDE).

Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. В турнире принимают участие 128 шахматистов. Призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.