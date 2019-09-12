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Громковский: UFC не создает специально конфликтов между бойцами

Одним из самых известных конфликтов в мире смешанных единоборств является противостояние между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не создает специально конфликты между бойцами для раскрутки поединка. Об этом журналистам заявил руководитель UFC Russia Андрей Громковский.

"Если между бойцами есть конфликт, то это одна ситуация. Если его нет, то мы не видим причин его создавать. К тому же, в нашей стране не всегда приветствуются такие ситуации", - сказал Громковский.

Одним из самых известных конфликтов в мире смешанных единоборств является противостояние между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. После очного боя состоялась потасовка между командами спортсменов.

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