{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Краснодара" Ари рассчитывает, что МВД найдет украденные у него шестеро часов

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже у форварда коллекции из 12 наручных часов общей стоимостью 23 млн рублей
Ари Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Ари
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари рассчитывает на то, что сотрудники полиции найдут украденные у него шестеро часов. Об этом форвард рассказал ТАСС.

В четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в Краснодаре мужчину, который подозревается в краже у футболиста коллекции из 12 наручных часов общей стоимостью 23 млн рублей. Как отметил футболист, при задержанном было только шесть штук часов.

"Кража часов очень сильно задела меня, как будто у меня украли сердце, - сказал Ари. - Сотрудники полиции начали работать быстро - спустя несколько дней они нашли человека, который проник в мой дом. Полиция нашла у преступника только шесть штук, одни из них я получил за сотую игру за "Краснодар", другие - за чемпионство в "Локомотиве".

"Расследование продолжается, преступник не хочет ничего говорить. Я надеюсь, что полиция работает также усердно над поисками оставшихся часов и сможет найти их", - добавил нападающий.

Ари выступает в чемпионате России с 2010 года. До 2013 года он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар". Сезон-2017/18 форвард провел в "Локомотиве" и помог команде выиграть первый за 14 лет чемпионский титул. В этом сезоне 33-летний нападающий принял участие в шести матчах во всех турнирах, забив один гол и сделав две голевые передачи.

Теги
Российский футбол
ЧМ по боксу в Екатеринбурге
Россиянин Егоров встретится с эквадорцем Дельгадо во втором раунде ЧМ по боксу
Поединок состоится 14 сентября
Читать полностью