Футболист "Краснодара" Ари рассчитывает, что МВД найдет украденные у него шестеро часов

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари рассчитывает на то, что сотрудники полиции найдут украденные у него шестеро часов. Об этом форвард рассказал ТАСС.

В четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в Краснодаре мужчину, который подозревается в краже у футболиста коллекции из 12 наручных часов общей стоимостью 23 млн рублей. Как отметил футболист, при задержанном было только шесть штук часов.

"Кража часов очень сильно задела меня, как будто у меня украли сердце, - сказал Ари. - Сотрудники полиции начали работать быстро - спустя несколько дней они нашли человека, который проник в мой дом. Полиция нашла у преступника только шесть штук, одни из них я получил за сотую игру за "Краснодар", другие - за чемпионство в "Локомотиве".

"Расследование продолжается, преступник не хочет ничего говорить. Я надеюсь, что полиция работает также усердно над поисками оставшихся часов и сможет найти их", - добавил нападающий.

Ари выступает в чемпионате России с 2010 года. До 2013 года он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар". Сезон-2017/18 форвард провел в "Локомотиве" и помог команде выиграть первый за 14 лет чемпионский титул. В этом сезоне 33-летний нападающий принял участие в шести матчах во всех турнирах, забив один гол и сделав две голевые передачи.