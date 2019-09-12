Футболист Ари надеется на вызов в сборную России на матчи против шотландцев и киприотов

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари надеется, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов включит его в список игроков на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Кипра. Об этом 33-летний футболист заявил ТАСС.

Сборная России сыграет с командой Шотландии 10 октября в "Лужниках", а через три дня в гостях встретится с киприотами.

"Я надеюсь на то, что меня вызовут на матчи сборной России в октябре, - сказал Ари. - У меня уже есть опыт выступления за сборную России (в матчах против немцев и шведов - прим. ТАСС). Россия сейчас очень сильна, поэтому нужно доказывать, что ты достоин вызова в сборную. Если у меня появится такой шанс, то я буду усердно работать над тем, чтобы это произошло".

Ари, получивший российское гражданство летом 2018 года, провел два матча за сборную России. В последний раз футболист вызывался в национальную команду в ноябре прошлого года.

После шести матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.