{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Гончарова и Старцева вошли в состав сборной России по волейболу на Кубок мира

Турнир в Японии пройдет с 14 по 29 сентября
Наталия Гончарова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Наталия Гончарова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 12 сентября. Всероссийская федерация волейбола объявила состав женской сборной России на Кубок мира, который стартует 14 сентября в Японии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Состав выглядит следующим образом:

  • связующие - Татьяна Романова, Евгения Старцева;
  • диагональные - Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Анна Лазарева;
  • доигровщики - Ирина Воронкова, Маргарита Курило, Ксения Парубец;
  • блокирующие - Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ангелина Лазаренко, Юлия Бровкина;
  • либеро - Алла Галкина, Дарья Пилипенко.

Таким образом, по сравнению с заявкой на женский чемпионат Европы, который прошел с 24 августа по 8 сентября, в состав было внесено одно изменение - Юлия Бровкина заменила Ирину Фетисову. У Фетисовой во время чемпионата был диагностирован аппендицит, 25 августа она перенесла операцию в одной из больниц Словакии. Из-за операции Фетисова не смогла продолжить выступление на чемпионате Европы. Россиянки на турнире завершили борьбу на стадии четвертьфинала.

Кубок мира в Японии пройдет с 14 по 29 сентября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
ЧМ по боксу в Екатеринбурге
Россиянин Егоров встретится с эквадорцем Дельгадо во втором раунде ЧМ по боксу
Поединок состоится 14 сентября
Читать полностью