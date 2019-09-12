Гончарова и Старцева вошли в состав сборной России по волейболу на Кубок мира

ТАСС, 12 сентября. Всероссийская федерация волейбола объявила состав женской сборной России на Кубок мира, который стартует 14 сентября в Японии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Состав выглядит следующим образом:

связующие - Татьяна Романова, Евгения Старцева;

диагональные - Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Анна Лазарева;

доигровщики - Ирина Воронкова, Маргарита Курило, Ксения Парубец;

блокирующие - Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ангелина Лазаренко, Юлия Бровкина;

либеро - Алла Галкина, Дарья Пилипенко.

Таким образом, по сравнению с заявкой на женский чемпионат Европы, который прошел с 24 августа по 8 сентября, в состав было внесено одно изменение - Юлия Бровкина заменила Ирину Фетисову. У Фетисовой во время чемпионата был диагностирован аппендицит, 25 августа она перенесла операцию в одной из больниц Словакии. Из-за операции Фетисова не смогла продолжить выступление на чемпионате Европы. Россиянки на турнире завершили борьбу на стадии четвертьфинала.

Кубок мира в Японии пройдет с 14 по 29 сентября.