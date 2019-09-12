Ахантьева и Колесов назвали очаровательной атмосферу этапа Гран-при в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, выступающие в парном катании, считают очаровательной атмосферу этапа юниорского Гран-при в Челябинске. Об этом спортсмены сообщили журналистам в четверг.

Спортивные пары представляют свои короткие программы в четверг. Ахантьева и Колесов получили за свой прокат 67,62 балла, что является их личным рекордом.

"Вообще вся атмосфера была прекрасной, просто очаровательной, - сказал Колесов. - После каждого элемента чувствовали, как зал взрывается. На самом деле мы показали свой хороший прокат, из-за этого получилось обновить рекорд".

Этап Гран-при в Челябинске стал вторым для Ахантьевой и Колесова в новом сезоне, ранее спортсмены стали вторыми на соревнованиях в США. "В Лейк-Плэсиде был наш первый этап в новом сезоне, он был как входной, - добавил Колесов. - Практически все там откатали с ошибками, это бывает, потому что только первый старт. А здесь мы уже вспомнили, как соревноваться".

"Там у нас не получился прыжок в короткой программе, здесь постарались все сделать чисто", - добавила Ахантьева.

Также фигуристы сообщили, что ставят перед собой цель выиграть этап в Челябинске. Пары представят произвольную программу на турнире в пятницу.