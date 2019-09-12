Гилязутдинов не торопится выдвигать кандидатуру на пост тренера российских волейболисток

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский специалист Ришат Гилязутдинов пока не определился, будет ли претендовать на пост главного тренера женской сборной России по волейболу. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее пост главного тренера команды по состоянию здоровья покинул Вадим Панков. Исполняющим обязанности наставника национальной сборной был назначен Серджио Бузато. Он будет работать с командой до ноября. Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Карполь сказал ТАСС, что Гилязутдинов мог бы возглавить сборную России.

"Возглавить сборную - честь для любого тренера, - сказал Гилязутдинов. - Но сейчас сборная отправилась на Кубок мира, потом будут подводиться итоги - торопиться с принятием решения не стоит. Я несколько раз баллотировался на пост главного тренера, поэтому еще раз скажу - это честь для любого тренера".

46-летний Гилязутдинов в настоящий момент возглавляет казанское "Динамо".