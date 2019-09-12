Футболист "Спартака" Селихов будет прооперирован в связи с травмой ахиллова сухожилия

ТАСС, 12 сентября. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов будет прооперирован в связи с полученной травмой ахиллова сухожилия. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В субботу 25-летний футболист вернулся в общую группу, а уже в воскресенье Селихов получил травму на тренировке.

"Стали известны результаты дополнительного обследования Александра Селихова, - говорится в заявлении пресс-службы. - У голкипера, который получил травму на одной из тренировок, диагностировано частичное повреждение правого ахиллова сухожилия. В ближайшее время он будет прооперирован". О сроках восстановления после операции не сообщается.

Селихов перешел в "Спартак" из пермского "Амкара" в январе 2017 года, в прошедшем сезоне он провел за московский клуб шесть матчей, в которых пропустил шесть мячей, сыграв один сухой матч. Всего за "Спартак" Селихов провел 37 матчей, пропустил 38 мячей, 14 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. В составе "Спартака" Селихов стал чемпионом России (2017), бронзовым призером национального первенства (2018) и обладателем Суперкубка России (2017).

В турнирной таблице чемпионата России после восьми туров "Спартак" занимает шестое место, имея в активе 14 очков. В девятом туре московский клуб дома примет екатеринбургский "Урал" 14 сентября, начало встречи в 16:30 мск.