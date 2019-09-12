Мухаметзянова и Миронов ставили цель справиться с прыжками на этапе Гран-при в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Главной целью российских фигуристов Дианы Мухаметзяновой и Ильи Миронова в короткой программе юниорского этапа Гран-при в Челябинске было справиться с прыжковыми элементами. Об этом спортсмены сообщили журналистам в четверг.

Спортивные пары представляют короткие программы в четверг. Мухаметзянова и Миронов за прокат получили 63,04 балла, что является их лучшим результатом в карьере.

"Скорее, справиться с прыжковыми элементами, - сказал Миронов в ответ на вопрос о том, что было главным в короткой программе. - И нам это удалось".

"Мы не можем оценить полноценно, потому что поддержка здесь, как на первенстве России, - добавил Миронов. - Чтобы полноценно оценить, каково это - выступать на Гран-при, нужно поехать за границу, там другая публика. Волнение было повышенным, но мы, вроде, справились".

В пятницу пары выступят с произвольными программами. Этап Гран-при в Челябинске завершится в субботу.