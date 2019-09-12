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Колобков надеется на возрождение радиостанции "Спорт FM"

Станция была переформатирована в музыкальную после чемпионата мира по футболу
Министр спорта РФ Павел Колобков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вопрос возрождения радиостанции "Спорт FM", переформатированной в музыкальную радиостанцию, находится в процессе обсуждения. Об этом на пресс-конференции, посвященной форуму "Россия - спортивная держава", сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Вопрос возрождения "Спорт FM" обсуждается, мы надеемся возродить радиостанцию, - сказал Колобков. - Радиостанция не ликвидирована, она переформатирована, но сейчас информация о спорте занимает не более 10 процентов эфира".

"Это была хорошая радиостанция, у который была своя аудитория. Много новостей, когда не было возможности заглянуть в интернет, многие получали там. Такая радиостанция необходима, но для этого нужно решить ряд вопросов. В том числе и вопрос частоты радиоволны", - добавил он.

Радиостанция "Спорт FM", входящая в медиахолдинг "Европейская медиагруппа", в августе 2018 года была переформатирована, ее штат сокращен.

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