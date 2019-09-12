Путин поздравил отца и сына Нурмагомедовых с защитой титула UFC

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в аэропорту Махачкалы встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. Спортсмен приехал в аэропорт, чтобы проводить российского лидера, посетившего в четверг Республику Дагестан.

Путин очень тепло приветствовал чемпиона, защитившего титул чемпиона UFC на турнире в Абу-Даби. Он сердечно обнял отца и сына. Его примеру последовал глава Дагестана Владимир Васильев, также присутствовавший на встрече.

"Хочу вас поздравить с победой сына, - обратился президент к Абдулманапу Нурмагомедову. - Достойный бой, сильный, крепкий боец". По мнению Путина, одержанная победа была убедительной. Затем президент обратился к самому спортсмену. "Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный", - сказал он. "Я посмотрел хороший удушающий прием, классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному", - сказал глава государства.

Боец поделился своими ощущениями от прошедшего боя. По его словам, отец находился в метре от ринга, так что можно было переговариваться. А после боя друзья, наблюдавшие за схваткой и видевшие, как был реализован победный маневр, поинтересовались у Нурмагомедова, о чем он разговаривал с отцом. "Ты с отцом разговаривал, он тебе сказал, что надо его [американца Дастина Порье] "заканчивать"?" - смеясь рассказал Хабиб. Мы даже услышали: "Отпусти!", по-моему", - заметил Васильев.

Отец добавил, что все время рекомендовал сыну не суетиться. "Ну, удар-то тоже неплохой", - заметил Путин.

Спортсмен рассказал президенту о тактике, которую он применял в каждом раунде. В частности, он посетовал, что "во втором раунде чуть-чуть задержался в стойке, один пропустил", после чего понял, что уже нужно предпринимать активные действия. "Правильно, надо использовать свои конкурентные преимущества, а не позволять ему сделать то же самое", - заметил на это Путин.

Дружественная атмосфера

Нурмагомедов рассказал президенту, что хотя он и Порье одного роста, российский спортсмен поначалу думал, что соперник будет крупнее. "Смотрю, он меньше, и потом в клинче тоже чувствуется, что уступает физически, я подумал, что придется его завозить, - сказал Хабиб. Он рассказал, что в какой-то момент решил пойти на хитрость. "Немного шею отдать, чтобы он зашел на удушающий", - отметил спортсмен. "Это опасно очень, - прокомментировал Путин. - Можно просто не заметить и "уснуть". Хабиб согласился. "И просыпаешься, все, бой закончен",- согласно закивал он.

По словам российского бойца, отдельные сложности были вызваны тем, что на арене было очень жарко. По его словам, тело соперника скользит и это тоже приходится учитывать. Однако, несмотря на жару, атмосфера на арене была очень дружественная. "Постоянно дерешься, заходишь и публика поддерживает своего. Ты привык, что освистывают, а тут заходишь, и вся публика тебя поддерживает. А этот фактор я не учитывал", - поделился ощущениями Хабиб, добавив, что в какой-то момент даже почувствовал некое психологическое давление, потому как увидел на трибунах огромное количество родных и близких лиц.