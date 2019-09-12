Нурмагомедова мотивирует в бою рождение детей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов получает мотивацию для боев благодаря рождению детей. Об этом ТАСС заявил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Накануне поединка между Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье стало известно о беременности супруги россиянина.

"Да, мы ждем третьего [ребенка]. Нас и меня как отца и деда такие вещи тоже мотивируют", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом 7 сентября в Абу-Даби и защитил титул чемпиона UFC. Всего на его счету 28 побед и ни одного поражения.