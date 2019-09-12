Яблоков не считает, что волнение стало причиной ошибки на этапе Гран-при в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Илья Яблоков не стал связывать с волнением свою ошибку в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в Челябинске. Об этом он рассказал в четверг журналистам.

Юноши представили свои короткие программы в четверг. Яблоков, для которого это выступление стало дебютным на юниорских международных соревнованиях серии Гран-при, справился со всеми прыжками, однако едва не потерял равновесие на вращении. Фигурист получил за свой прокат 73,73 балла.

"По прыжковым элементам все удалось, но на вращении ошибся - на сложном заходе я пошел кругами и немного слетел с ребра, - сказал Яблоков. - [Это не следствие волнения], у меня и на тренировках иногда бывают ошибки, стараюсь исправлять, конечно, отрабатываю в конце занятий вращения. Но иногда все же не удается выстоять на нем".

Также фигурист сравнил выступление в Челябинске с участием в Европейском юношеском олимпийском фестивале 2019 года в Сараево, где он занял первое место. "Здесь я выступаю не за себя, а за страну, за Россию, - сказал Яблоков. - Стараюсь показать себя, чтобы выступление понравилось зрителями, не упасть в грязь лицом".

Юноши выступят с произвольными программами в пятницу. Этап Гран-при в Челябинске завершится 14 сентября.