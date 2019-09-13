Сборную России по футболу в матче с командой Кипра поддержат до 3 тыс. болельщиков

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ожидает, что сборную России в выездном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра поддержат около 3 тыс. болельщиков. Об этом ТАСС в четверг сообщил заместитель председателя комитета по маркетингу РФС Илья Фимушкин.

Матч между сборными Кипра и России пройдет 13 октября в Никосии на стадионе ГСП. Вместимость арены составляет 22 859 зрителей. Продажа билетов на игру для российских болельщиков стартовала 5 сентября, стоимость одного билета - 820 рублей. В день матча приобрести их будет нельзя.

"Спрос есть, сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить квоту, - сказал Фимушкин. - Общая цифра - около 3000 билетов. Была определенная аллокация, но нам ее не хватило. Сейчас мы работаем над тем, чтобы билеты были нам предоставлены".

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

Для того, чтобы сборная России завоевала путевку на чемпионат Европы уже в следующем туре, ей нужно обыграть шотландцев 10 октября, а также рассчитывать на то, что сборные Казахстана и Кипра сыграют вничью.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.