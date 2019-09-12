{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Шишкарев призвал тренеров с серьезностью отнестись к дисциплине после гибели гандболистки

Глава федерации напомнил об ответственности, которую несут тренеры во время соревнований

ТАСС, 12 сентября. Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев считает, что тренеры национальных команд должны с большей серьезностью относится к дисциплине после гибели российской гандболистки Екатерины Королевой. Комментарий Шишкарева приводит пресс-служба ФГР.

Королева, выступавшая в составе женской сборной России по пляжному гандболу, погибла в Польше 7 июля. Трагедия произошла после завершения европейского первенства в польском городе Старе-Яблонки. Спортсменка утонула во время купания в водоеме.

"Эта трагедия не должна повториться. Все, что происходит со спортсменами на соревнованиях, - наша прямая ответственность, прошу отнестись к дисциплине в национальных командах со всей серьезностью. Я помню, что перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро мы даже раздали игрокам памятки, как себя вести в Бразилии, и это не было лишним. Убедительно прошу вас подойти к этому вопросу со всей возможной ответственностью", - сказал Шишкарев.

Королева занималась гандболом с 15 лет, выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Даниелян заявил, что публика помогла ему справиться с волнением на Гран-при в Челябинске
Спортсмен выиграл короткую программу с юниорским мировым рекордом
Читать полностью