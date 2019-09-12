Шишкарев призвал тренеров с серьезностью отнестись к дисциплине после гибели гандболистки

ТАСС, 12 сентября. Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев считает, что тренеры национальных команд должны с большей серьезностью относится к дисциплине после гибели российской гандболистки Екатерины Королевой. Комментарий Шишкарева приводит пресс-служба ФГР.

Королева, выступавшая в составе женской сборной России по пляжному гандболу, погибла в Польше 7 июля. Трагедия произошла после завершения европейского первенства в польском городе Старе-Яблонки. Спортсменка утонула во время купания в водоеме.

"Эта трагедия не должна повториться. Все, что происходит со спортсменами на соревнованиях, - наша прямая ответственность, прошу отнестись к дисциплине в национальных командах со всей серьезностью. Я помню, что перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро мы даже раздали игрокам памятки, как себя вести в Бразилии, и это не было лишним. Убедительно прошу вас подойти к этому вопросу со всей возможной ответственностью", - сказал Шишкарев.

Королева занималась гандболом с 15 лет, выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего.