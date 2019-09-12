В Федерации гандбола России предложили изменить систему оценки выступления сборных команд

ТАСС, 12 сентября. Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Виктор Поладенко предложил изменить критерии оценки выступления национальных команд. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Попаденко высказал предложение на заседании исполкома ФГР, которое прошло в четверг. Президент ФГР Сергей Шишкарев поддержал эту инициативу.

"Критерии оценки выступления сборных России требуют корректировки, - заявил Шишкарев. - Необходимо учитывать не только занятое место, но и качество подготовки игроков для национальных сборных".

Шишкарев добавил: "В ближайшее время запланированы встречи с зарубежными коллегами, в частности, с руководством федераций гандбола в Белоруссии, Нидерландах и Испании. Этот сезон для нас особенно важен, отдельно необходимо обсудить и проработать план подготовки сборных команд России к Олимпийским играм. Также мы должны участвовать в важнейших мероприятиях, посвященных предстоящей Олимпиаде, необходимо помнить, что работа ФГР прежде всего будет оцениваться по результату, показанному нашими командами, в Токио".

Также на заседании бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов был представлен в качестве вице-президента ФГР. Перед началом заседания исполком почтил минутой молчания память участника двух Олимпиад - арбитра Юрия Таранухина, который скончался во вторник в возрасте 75 лет.

Минувшим летом женская сборная России среди игроков не старше 17 лет стала пятой на чемпионате Европы, мужская национальная команда и женская молодежная сборная по пляжному гандболу на чемпионате Европы заняли четвертое и пятое место соответственно.