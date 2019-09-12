Тотти и Каррера в Москве вручили футбольные награды

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Франческо Тотти и бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера приняли участие в церемонии вручения наград Football Heroes, которая прошла в четверг в российской столице. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Организатором первой в истории церемонии вручения наград Football Heroes выступила Международная ассоциация развития футбола (IFDA), которая объединяет выдающихся ветеранов игры со всего мира. Она отмечает профессиональный вклад людей в развитие спорта и в продвижение ценностей футбола.

Награды были вручены в 11 номинациях. В частности, лучшим арбитром была признана россиянка Анастасия Пустовойтова, награду ей вручил Каррера.

Лауреатом в номинации "Социальная коммуникация" стал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в номинации "Инновации в футболе" - Международная федерация футбола (ФИФА) за систему видеоассистента рефери (VAR). Победителем в номинации "Футбольный проект" стала испанская Ла Лига. Приз "Болельщики года" получили поклонники "Ливерпуля", руководителем года признан глава академии "Порту" Жозе Таварес.

В числе гостей церемонии Football Heroes были первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, бывший игрок сборной Испании Фернандо Йерро, чемпион мира 1998 года в составе французской сборной Венсан Кандела, бывший нападающий российской сборной Дмитрий Булыкин.