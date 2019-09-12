Каррера считает, что "Локомотив" способен преподнести сюрприз в матче с "Ювентусом" в ЛЧ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Туринский "Ювентус" перед матчем с московским "Локомотивом" в Лиге чемпионов является фаворитом только на бумаге, в обеих встречах российская команда способна преподнести сюрприз. Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера во время церемонии вручения наград Football Heroes, которая проходит в четверг в Москве.

"Локомотив" и "Ювентус" сыграют осенью два матча в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"На бумаге "Ювентус" является фаворитом, он сильнее "Локомотива", но в матче может произойти все что угодно", - сказал Каррера, который во время карьеры футболиста выступал за туринский клуб, а также входил в тренерских штаб "Ювентуса".

Итальянский специалист отметил, что не приедет в Москву на матч Лиги чемпионов. "Мне проще посмотреть этот матч в Турине", - отметил он.