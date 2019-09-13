СМИ: "Филадельфия" подписала новый контракт с российским хоккеистом Проворовым

ТАСС, 13 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" заключил новое соглашение с российским защитником Иваном Проворовым. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.

Контракт подписан сроком на шесть лет. По новому соглашению Проворов заработает $40,5 млн ($6,75 млн в год). Летом у россиянина завершился контракт новичка, который действовал три года, после этого он стал ограниченно свободным агентом.