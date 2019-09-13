СМИ: "Филадельфия" подписала новый контракт с российским хоккеистом Проворовым

ТАСС, 13 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" заключил новое соглашение с российским защитником Иваном Проворовым. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.
Контракт подписан сроком на шесть лет. По новому соглашению Проворов заработает $40,5 млн ($6,75 млн в год). Летом у россиянина завершился контракт новичка, который действовал три года, после этого он стал ограниченно свободным агентом.
Проворов был выбран "Филадельфией" в первом раунде под общим седьмым номером на драфте НХЛ в 2015 года. Контракт с командой защитник подписал перед началом сезона-2016/17. За три года россиянин не пропустил ни одной игры в регулярных чемпионатах. В 246 матчах Проворов набрал 97 (30 шайб + 67 передач) очков.
В составе молодежной сборной России защитник дважды выигрывал серебряные медали на чемпионатах мира (2015, 2016). В 2017 году Проворов стал бронзовым призером мирового первенства, выступая уже за главную национальную команду.