Шипулин: биатлонист Логинов может выиграть общий зачет Кубка мира при стабильной стрельбе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Трехкратный призер чемпионатов мира по биатлону Александр Логинов может занять первое место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2019/2020, если будет демонстрировать стабильную стрельбу. Такое мнение выразил ТАСС олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

"Я бы хотел, чтобы он выиграл общий зачет, у него есть для этого все данные. Однако ему стоит поработать над стабильностью в стрельбе. В прошлом году мы увидели, что этот компонент у него стал лучше, но хотелось бы более чистой работы на рубежах. Понимаю, что это зависит и от многих внешних факторов, поэтому желаю ему выступать стабильнее", - сказал Шипулин.

Бывший партнер Логинова по сборной России добавил, что у россиянина будут сильные соперники. "В прошлом году он доказал всем болельщикам, что является сильным спортсменом и может занимать первые места. Если Логинов соберется и будет очень стараться, то у него все получится", - добавил Шипулин.

Логинов в минувшем сезоне стал лучшим российским биатлонистом, заняв второе место в общем зачете Кубка мира. В ноябре 2016 году спортсмен возобновил карьеру после трехлетней дисквалификации, полученной за нарушение антидопинговых правил.