Бывший футболист Эвра вернется в "Манчестер Юнайтед" в качестве тренера

ТАСС, 13 сентября. Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра войдет в тренерский штаб молодежной команды английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Manchester Evening News.

Параллельно с работой в команде 38-летний француз будет получать тренерскую лицензию.

Эвра выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2014 год, также он играл за итальянские "Марсалу", "Монцу", "Ювентус", французские "Ниццу" и "Марсель", "Монако". Последним клубом француза был английский "Вест Хэм". Эвра пять раз становился победителем чемпионата Англии по футболу, пять раз - обладателем Суперкубка Англии и три раза - Кубка английской лиги. Также в составе "Манчестер Юнайтед" он становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В составе "Монако" он выиграл Кубок французской лиги, а с "Ювентусом" дважды стал чемпионом страны, дважды - обладателем Кубок Италии и один раз - Суперкубка Италии. Эвра в качестве футболиста провел 710 матчей на клубном уровне в разных турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал 50 голевых передач. В составе национальной сборной Франции на его счету 81 матч.