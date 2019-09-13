Болельщики ПСЖ пригрозили бойкотировать матч клуба в ЛЧ из-за футболиста Неймара

ТАСС, 13 сентября. Болельщики французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" недовольны нахождением в команде бразильца Неймара и угрожают бойкотировать матч клуба в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на RMC.

Неймар недоволен командой и неоднократно просил руководство клуба продать его. Также сообщалось, что ПСЖ намерен продать Неймара из-за его нежелания играть за французскую команду, однако позднее стало известно, что Неймар пошел на сближение с руководством французского футбольного клуба.

Как сообщает источник, руководство парижской команды провело встречу с группировками активных болельщиков, на которой фанаты заявили, что намерены вывесить баннеры со словами против Неймара. Руководство клуба выступило против подобной акции. Ближайший матч парижский клуб проведет против "Страсбура" дома 14 сентября.

Также болельщики заявили, что могут бойкотировать матч команды в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом матче группы ПСЖ примет испанский "Реал" 18 сентября.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч в разных турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.