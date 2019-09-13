Вдовин: ЧЕ по скейтбордингу станет важным этапом в развитии этого вида спорта в России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Чемпионат Европы, который пройдет в Нижнем Новгороде в октябре, станет важным этапом в развитии скейтбординга как нового олимпийского вида спорта в России. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет с 8 по 12 октября.

"Для России важно и ответственно принимать первый чемпионат Европы по скейтбордингу, это событие войдет в историю, станет важным этапом в развитии нового олимпийского вида спорта, - сказал Вдовин. - На чемпионат Европы планируют приехать около 120 спортсменов из 30 европейских стран, а также почетные гости - глава Международной федерации роллер-спорта Сабатино Араку и член Международного олимпийского комитета, глава Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта Франческо Риччи-Битти. Для нас это большая честь и ответственность. Сборная России по скейтбордингу принимает участие во всех отборочных квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2020 года в Токио - в Китае, Бразилии, Америке, и чемпионат Европы в Нижнем Новгороде, получивший статус квалификационного турнира, должен увеличить шансы наших спортсменов на попадание в Токио".

"Получение права проведения чемпионата Европы говорит о том, что уровень нашей заявки и организаторских компетенций принимающего региона высок и соответствует европейским стандартам. Заявок было несколько, в том числе и сильная от Германии. Но красота Нижнего Новгорода, которому скоро исполняется 800 лет, организационный потенциал региона, внимание губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, представителей Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России и Фонда поддержки олимпийцев к организации этого турнира сыграли ключевую роль", - добавил собеседник ТАСС.

Скейтбординг является олимпийской дисциплиной, впервые этот вид спорта будет представлен на Играх-2020 в Токио.