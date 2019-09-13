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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристку Валиеву мотивирует, что тренер Тутберидзе отсматривает ее прокаты

Спортсменка рассказала о том, какой опыт она получила на первом для себя юниорском этапе Гран-при
Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС
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Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Российскую фигуристку Камилу Валиеву подстегивает то, что ее тренер Этери Тутберидзе смотрит за выступлениями, даже когда не может присутствовать на соревнованиях. Об этом фигуристка рассказала журналистам в пятницу.

"Это подстегивает, что Этери Георгиевна всегда все смотрит в трансляции, - сказала Валиева. - Каждую ошибочку может заметить".

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В пятницу девушки представляют короткие программы на этапе юниорского Гран-при в Челябинске. Валиева, для которой нынешний сезон является дебютным на международном уровне, за свой прокат получила 73,56 балла.

"Я делала прыжок с выезда, слышала очень много аплодисментов, но не слышала музыку, - сказала 13-летняя фигуристка. - Это меня сначала сбило, но потом, вроде, нормально, привыкла. В принципе, я довольна, что сегодня собралась на прокат".

Спортсменка рассказала о том, какой опыт получила на первом для себя юниорском этапе Гран-при, который прошел в августе в Куршевеле. "Первый старт - всегда очень волнительный, сейчас же примешался еще и тот факт, что я выступаю на домашнем льду, в России, это еще больше успокаивает, - добавила фигуристка. - Именно сейчас это успокаивало, после этапа в Куршевеле мы просто накатывали программы, и во время этой работы все улучшается".

Произвольные программы девушки представят в субботу.

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