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Допинг в спорте

Не допущенная на ЧМ Гуляева является самой тестируемой РУСАДА спортсменкой в 2019 году

Спортсменка не сможет выступить на турнире в Дохе по причине того, что IAAF отказала ей в получении нейтрального статуса
Александра Гуляева Егор Алеев/ТАС
Описание
Александра Гуляева
© Егор Алеев/ТАС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка России - 2019 в беге на 800 м и 1500 м Александра Гуляева, получившая 10 сентября отказ на участие в международных стартах, является самой тестируемой спортсменкой страны с начала года. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), с января по август бегунья десять раз проходила допинг-тестирование инспекторами РУСАДА.

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25-летняя спортсменка, выполнившая нормативы для участия в чемпионате мира в Катаре (27 сентября - 6 октября) на обеих дистанциях (800 м, 1500 м), не сможет выступить в Дохе по причине того, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала ей в получении нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах в условиях отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Также 10 раз за последние восемь месяцев тестировалась на допинг победительница юниорского первенства России в беге на 3000 м Анастасия Шукшина. Ходоки Дементий Чепарев, Елена Лашманова (получившая вместе с Гуляевой отказ от IAAF), а также бегуны Сергей Дубровский, Владимир Никитин и Валентин Смирнов по девять раз с начала года проходили тестирование у допинг-офицеров РУСАДА.

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Допинг
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